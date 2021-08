Conservation-Restauration d’œuvres d’art sur papier La cour des arts, 17 septembre 2021 08:30, Vauréal.

Journée du patrimoine 2021 La cour des arts. Gratuit Handicap moteur

17 – 19 septembre

Conservation-Restauration d’œuvres d’art sur papier

*

*

vendredi 17 septembre – 08h30 à 09h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*



La cour des arts 8 rue Nationale 95490 Vauréal Vauréal 95490 Val-d’Oise

https://cibul.s3.amazonaws.com/location33392613.jpg http://www.lacourdesartsvaureal.fr https://fr-fr.facebook.com/vaureal,http://www.vaureal.fr

La cour des Arts, c’est un joli corps de ferme racheté et restauré par la mairie de Vauréal à partir de 2004. Ouvert au public en septembre 2008 et inauguré le 12 juin 2009 par Bernard Morin, maire de Vauréal. Implanté au cœur du village ce lieu de 2 500 m² a subi plus de deux ans de travaux dans le respect des traditions tout en y intégrant la modernité nécessaire pour en faire un lieu unique en Ile de France. Valoriser les savoir-faire de tous les métiers aux frontières de l’artisanat d’Art. Dans cet écrin on été aménagés une vingtaine d’ateliers de 25 à 80 m², dont trois en duplex, tous ayant vocation à accueillir des artisans créateurs, artistes et restaurateurs d’art tous professionnels et sélectionnés selon des critères de qualité et de diversité. Au total, plus de 15 artisans ont élu domicile dans les ateliers mis à leurs dispositions et proposent au public leurs créations, la découverte de leurs talents entre artisanat et art à travers des démonstrations, des expositions, des cours et stages. Tous les mois des animations et/ou démonstrations sont proposées par certains ateliers. A l’occasion de rendez-vous annuels incontournables, comme les Journées européennes du patrimoine, les Journées européenne des métiers d’art et le Marché de Noël, la Cour des Arts s’ouvre largement au public.

Crédits : Gratuit