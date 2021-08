Exposition La Coupole, 18 septembre 2021 09:00, Wizernes.

Journée du patrimoine 2021 La Coupole. Gratuit

18 et 19 septembre

Exposition

En septembre 2020 paraissait le monumental livre des 9 000 déportés de France à Mittelbau-Dora dirigé par Laurent Thiery. Depuis, les remises de dictionnaires aux familles de déportés se poursuivent. Le Centre de Ressources de La Coupole expose exceptionnellement pour le weekend des Journées du Patrimoine, la maquette interactive du camp et les objets donnés par les familles de déportés qui sont autant de témoignages inestimables de la vie dans le camp de Dora.

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h30

La Coupole Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais

03 21 12 27 27 https://www.lacoupole-france.com

La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole d’Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui centre d’histoire et de mémoire, situé dans la commune d’Helfaut, près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l’Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l’Angleterre.

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d’où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau de tunnels, d’entrepôts, d’installations de lancement et de casernes.

