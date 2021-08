Projection du film “La Bataille du rail” au Planétarium de La Coupole La Coupole, 17 septembre 2021 21:00, Wizernes.

Journée du patrimoine 2021 La Coupole. Sur inscription 03.21.12.27.27, lacoupole@lacoupole.com

Vendredi 17 septembre, 21h00

Ce film de René Clément, sorti en 1946, retrace l’histoire de la Résistance et des sabotages des chemins de fer par les français sous l’occupation nazie, lors de la Seconde Guerre Mondiale. La projection du film sera précédée d’une présentation par Laurent Thiery, historien à La Coupole.

Durée : 1h35

Sur inscription, 6.50 € / adulte, 4.50 € / jeune



La Coupole Rue André Clabaux – 62570 Wizernes Wizernes 62570 Pas-de-Calais

03 21 12 27 27 https://www.lacoupole-france.com

La coupole d’Helfaut-Wizernes, ou coupole d’Helfaut, est un bunker de la Seconde Guerre mondiale, aujourd’hui centre d’histoire et de mémoire, situé dans la commune d’Helfaut, près de Saint-Omer. De noms de code Bauvorhaben 21 et Schotterwerk Nordwest, il fut construit par l’Allemagne nazie entre 1943 et 1944 pour servir de base de lancement pour les fusées V2 visant Londres et le Sud de l’Angleterre.

La structure la plus importante de ce complexe, construit dans une ancienne carrière de craie, est un immense dôme de béton d’où est issu son nom moderne. Cette coupole fut bâtie au-dessus d’un réseau de tunnels, d’entrepôts, d’installations de lancement et de casernes.

