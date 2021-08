La Couarde-sur-Mer La Couarde sur mer Charente-Maritime, La Couarde-sur-Mer Visite de l’atelier et découverte des techniques de fusing, vitrail à l’étain et verre filé au chalumeau La Couarde sur mer La Couarde-sur-Mer Catégories d’évènement: Charente-Maritime

La Couarde-sur-Mer

Visite de l’atelier et découverte des techniques de fusing, vitrail à l’étain et verre filé au chalumeau La Couarde sur mer, 18 septembre 2021 10:00, La Couarde-sur-Mer. Journée du patrimoine 2021 La Couarde sur mer. Gratuit Handicap auditif|Handicap moteur 06 62 80 60 99

18 et 19 septembre Visite de l’atelier et découverte des techniques de fusing, vitrail à l’étain et verre filé au chalumeau * *

samedi 18 septembre – 10h00 à 20h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 20h00

*

Gratuit. Pour les groupes, téléphoner avant.

La Couarde sur mer 8, rue de la Parée 17670 La Couarde-sur-mer La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime

06 62 80 60 99 https://www.madrigal.com

Visite de l’atelier de verre. démonstrations de verre filé au chalumeau , explications des techniques du vitrail à l’étain et du fusing. Cette année une invitée à l’annexe, même adresse, Sabine Halm, dentellière vous expliquera également son savoir faire. Elle pratique la dentelle à noeuds, et développe parallèlement ses propre techniques dans des sculptures originales.

Crédits : Maryvonne Brullon Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, La Couarde-sur-Mer Autres Lieu La Couarde sur mer Adresse 8, rue de la Parée 17670 La Couarde-sur-mer Ville La Couarde-sur-Mer lieuville La Couarde sur mer La Couarde-sur-Mer