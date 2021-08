Rochefort La Corderie Royale Charente-Maritime, Rochefort Découvrez une ancienne manufacture de cordage La Corderie Royale Rochefort Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Rochefort

Découvrez une ancienne manufacture de cordage La Corderie Royale, 18 septembre 2021 10:00, Rochefort. Journée du patrimoine 2021 La Corderie Royale. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Découvrez une ancienne manufacture de cordage * Venez à la rencontre des cordiers et de leur travail dans l’ancienne manufacture de cordage, Monument historique emblématique de 367 mètres de long au bord de la Charente. Au fil de la visite vous découvrez la Corderie dans l’Histoire et son activité de manufacture à travers un spectacle immersif. Ce dernier retrace trois siècles d’histoire mouvementée de l’édification du site à sa renaissance pour de nouveaux usages. Des ateliers vous feront parcourir la transformation du chanvre brut en fil puis en cordage. Théâtre optique holographique, manipulations, dispositifs numériques et démonstrations de fabrication de cordage et de nœuds marins ponctueront votre parcours. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 13h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

*

5€.

La Corderie Royale Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort Rochefort Centre Ville Charente-Maritime

https://cibul.s3.amazonaws.com/location98647852.jpg?_ts=1629294003516 05 46 87 01 90 https://www.arsenaldesmers.fr/ https://www.facebook.com/arsenaldesmers/,https://www.instagram.com/arsenaldesmers/,https://twitter.com/ArsenaldesM

L’Arsenal des Mers, c’est à Rochefort, avec quatre lieux d’exception pour une journée : la fabrique de cordages la plus longue d’Europe au XVIIe siècle (la Corderie Royale), une frégate entrée dans l’Histoire (l’Hermione), un parc d’aventures à 30 m de haut (l’Accro-mâts) et un élément clef de la compréhension du patrimoine (le Musée National de la Marine). Tout un pan d’histoire maritime se dévoile : dans les ateliers de l’arsenal, un cabestan en fabrication, sur le pont du navire, des gabiers racontent leur aventure au retour du large… Peut-être y croiserez-vous aussi Mary Read au détour d’un labyrinthe ?

Crédits : ©F. Prevel Tarif préférentiel ©Corderie Royale

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Rochefort Autres Lieu La Corderie Royale Adresse Rue Jean-Baptiste Audebert, 17300 Rochefort Ville Rochefort lieuville La Corderie Royale Rochefort