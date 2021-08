Metz La Conserverie Metz, Moselle Du dessin à la photographie il n’y a qu’un pas ! La Conserverie Metz Catégories d’évènement: Metz

Du dessin à la photographie il n’y a qu’un pas ! La Conserverie, 17 septembre 2021 10:00, Metz. Journée du patrimoine 2021 La Conserverie. Gratuit

17 – 19 septembre Du dessin à la photographie il n’y a qu’un pas ! * Découvrez le rapport ambigu au papier de l’artiste Célia Muller avec son exposition « ààndun ». Un voyage parmi les dessins contemporains et le fonds iconographique de La Conserverie. Célia Muller dessine « c’est assez étrange comme le dessin et la photographie sont dans mon esprit à ce point indissociables ; aujourd’hui pour moi chercher la netteté n’a plus de sens. Comme une goutte d’encre qui tombe sur du papier mouillé ». L’exposition dure du 11/09/21 au 30/10/21. *

vendredi 17 septembre – 10h00 à 13h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h00

Gratuit. Entrée libre.

La Conserverie 8 rue de la petite boucherie, 57000 Metz Metz 57000 Bellecroix Moselle

Cette structure associative définit un point de vue, un point d’écoute, un point de rencontre dédié à la photographie dite « de famille ». À cette image qui appartient à chacun de nous. Celle qui, comme un vieux pull aimé et déformé par les années, a grandi avec nous. Cette image qui délie la langue des émotions. Celle qui, parce que populaire, porte en elle les attributs complexes de notre histoire collective. Ces photographies qui nous dépassent un peu dans ce qu’elles veulent bien dire, montrer, souligner, dessiner. Celles qui, comme le souligne Michel Frizot, débordent d’elles-mêmes. Elles font écho à notre imaginaire collectif. Avec elles, reste entrouvert l’accès à la mémoire des sentiments. Ici, on s’invite à cette table d’anniversaire, à cette descente de luge, à ce mariage. Là, au milieu de la table du dimanche, pour en humer les odeurs. L’album de photographies de famille ne donne pas de leçon, ne regarde pas de trop loin, ne juge pas. Les protagonistes ont les deux pieds dans leur présent, sans soucis de la page suivante et de leur futur. L’album est là, posé sur une étagère, au fond d’un carton.

Ouvert ou fermé.

Sans intérêt pour le fait d’être déjà dans le passé.

