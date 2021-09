Le Puy-Notre-Dame La Collégiale Le Puy-Notre-Dame, Maine-et-Loire Visites guidées et théâtralisée à La Collégiale La Collégiale Le Puy-Notre-Dame Catégories d’évènement: Le Puy-Notre-Dame

18 et 19 septembre Visites guidées et théâtralisée à La Collégiale * Ce monument en tuffeau de style Plantagenêt impose sa beauté massive dominant le vignoble du Saumurois. Guillaume X initia sa construction pour y abriter une relique ramenée de Terre Sainte : la ceinture de la Vierge. Sa fille, Aliénor d’Aquitaine, en achève l’édification vers 1154. Dès lors, des personnages illustres viendront y prier la vierge parmi lesquels Louis XI qui y fondera un chapitre royal en 1481 sur le modèle de celui de la Sainte-Chapelle de Paris, enrichissant le trésor de la collégiale par des dons de grande valeur. Label Église Remarquable en Anjou. Visites guidées de la collégiale et de son influence sur le Puy-Notre-Dame, ouverture exceptionnelle de la salle du trésor. Départ le samedi de 14h à 17h et le dimanche de 14h à 15h30. Visite théâtralisée « Le livre des merveilles » écrite, jouée et mise en scène par l’association patrimoine. Départ le samedi à 18h et dimanche à 16h. *

