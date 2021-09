De la piscine au chapiteau, histoire d’une reconversion La Cité du Cirque, 18 septembre 2021 16:30, Le Mans.

Journée du patrimoine 2021 La Cité du Cirque. Gratuit 02 43 47 45 54

18 et 19 septembre

De la piscine au chapiteau, histoire d’une reconversion

Au cœur du quartier des Sablons, les circassiens ont succédé aux nageurs. Venez découvrir l’histoire et l’évolution d’une ancienne piscine dédiée aujourd’hui à la création et à la pratique des arts du cirque. En accédant à des espaces habituellement innacessible au grand public, nous vous ferons partager les quotidiens du lieu, d’hier et d’aujourd’hui.

samedi 18 septembre – 16h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h30

Réservation conseillée



La Cité du Cirque 6 boulevard Winston Churchill 72000 Le Mans 72100 Sarthe

02 43 47 45 54 https://www.citeducirque.com/

Aujourd’hui, le Pôle Cirque Le Mans est porté par deux entités, la Cité du Cirque et Le Mans fait son Cirque, qui mettent en synergie leurs actions sur le territoire régional et dans une perspective nationale :

• un festival de cirque actuel (20e édition en 2021)

• une programmation à l’année

• une école de cirque (600 pratiquants amateurs, une voie pré-professionnelle)

• un enseignement de spécialité en lien avec le Lycée Le Mans Sud

• des résidences d’artistes (25 à 35 par an)

• des aides à la création

• des ressources pour les professionnels

• un espace d’entraînement libre à la Cité du Cirque

• des actions culturelles sur le territoire (dont un CLEAC depuis 2017)

• une coopération au niveau national au sein des réseaux de la filière cirque

• l’implantation d’un chapiteau permanent à proximité de la Cité du Cirque en 2021

• un engagement éco-responsable pour la réduction de l’impact environnemental des événements

