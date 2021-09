Sisteron LA CITADELLE Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Visite libre de la Citadelle LA CITADELLE Sisteron Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence

Sisteron

Visite libre de la Citadelle LA CITADELLE, 19 septembre 2021 09:00, Sisteron. Journée du patrimoine 2021 LA CITADELLE. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 09h00 Visite libre de la Citadelle * Visite libre de la Citadelle de Sisteron.

Fermeture du guichet à 18h00.

Renseignements au 04 92 61 27 57 *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

*

Masque et pass sanitaire obligatoires

LA CITADELLE 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 92 61 27 57 http://www.citadelledesisteron.fr

Entre Provence et Dauphiné, elle se dresse, barre le ciel de ses enceintes, de ses bastions, de son donjon. Henri IV disait : « C’est la plus puissante forteresse de mon royaume ». • Un parcours sonorisé en six langues conte sa prestigieuse histoire. • Un film « Citadelle ! navire des hommes… », avec la voix de Jean-Claude Brialy, la met en scène. • Un musée la fait vivre, dont une salle évoque le passage de Napoléon au retour de l’île d’Elbe. • Le donjon garde encore le cachot qu’occupa le prince Jean Casimir de Pologne en 1639. • Une exposition de voitures hippomobiles agrémente la visite. • La chapelle Notre-Dame du Château (XVe siècle) se pare des vitraux du maître-verrier Claude Courageux. – L’exposition”Vauban et ses prédécesseurs” est présentée dans la poudrière construite sur les plans de Vauban. – Une exposition exceptionnelle de girouettes d’artistes sera présentée en juillet, août et septembre 2013 • La table d’orientation offre un point de vue saisissant.

Crédits : Mairie Sisteron Gratuit

Détails Heure : 09:00 - 19:00 Catégories d’évènement: Alpes-de-Haute-Provence, Sisteron Autres Lieu LA CITADELLE Adresse 04200 Sisteron Ville Sisteron lieuville LA CITADELLE Sisteron