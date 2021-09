visite guidée de la Citadelle LA CITADELLE, 19 septembre 2021 10:00, Sisteron.

Journée du patrimoine 2021 LA CITADELLE. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00

visite guidée de la Citadelle

Entre Provence et Dauphiné, dominant la cluse où coule la Durance, la Citadelle de Sisteron barre le ciel, couronne la ville de ses enceintes, de ses bastions, de son donjon.

La vue qu’on y découvre est saisissante, sur 150 km, elle offre le plus beau point de vue de Haute Provence.

Monument historique classé, s’étendant sur 10 hectares, elle porte huit siècles d’architecture et d’histoire. Donjon et chemin de ronde, construits sur l’étroite épine rocheuse, datent du XIIIe siècle, l’étagement d’enceintes bastionnées du XVIe s. Du projet de Vauban, conçu en 1692, seule fut réalisée la poudrière. D’importants remaniements furent opérés sur la face nord au milieu du XIXe s. C’est à cette époque que fut creusé dans le rocher le magnifique escalier souterrain reliant la forteresse à la ville.

Profondément meurtrie par le bombardement d’août 1944, la Citadelle est aujourd’hui admirablement restaurée et vous invite à la visite.

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h30

LA CITADELLE 04200 Sisteron Sisteron 04200 Alpes-de-Haute-Provence

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 04 92 61 27 57 http://www.citadelledesisteron.fr

Entre Provence et Dauphiné, elle se dresse, barre le ciel de ses enceintes, de ses bastions, de son donjon. Henri IV disait : « C’est la plus puissante forteresse de mon royaume ». • Un parcours sonorisé en six langues conte sa prestigieuse histoire. • Un film « Citadelle ! navire des hommes… », avec la voix de Jean-Claude Brialy, la met en scène. • Un musée la fait vivre, dont une salle évoque le passage de Napoléon au retour de l’île d’Elbe. • Le donjon garde encore le cachot qu’occupa le prince Jean Casimir de Pologne en 1639. • Une exposition de voitures hippomobiles agrémente la visite. • La chapelle Notre-Dame du Château (XVe siècle) se pare des vitraux du maître-verrier Claude Courageux. – L’exposition”Vauban et ses prédécesseurs” est présentée dans la poudrière construite sur les plans de Vauban. – Une exposition exceptionnelle de girouettes d’artistes sera présentée en juillet, août et septembre 2013 • La table d’orientation offre un point de vue saisissant.

Crédits : Ville de Sisteron Gratuit