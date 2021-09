Les chantiers navals de La Ciotat organise une journée ” Port Ouvert ” La Ciotat Shipyards, 19 septembre 2021 10:00, La Ciotat.

Journée du patrimoine 2021 La Ciotat Shipyards. Gratuit

Dimanche 19 septembre, 10h00

Les chantiers navals de La Ciotat organise une journée ” Port Ouvert ”

*

De l’ancienne cale de lancement sur laquelle se construit le nouvel ascenseur à bateaux 4300 tonnes à la plateforme superyachts en passant par les grandes nefs ou encore le nouveau village entreprises, les visiteurs seront invités à découvrir l’histoire des chantiers navals de La Ciotat et son activité actuelle de “yachting” à travers une promenade libre et balisée.

Organisée en collaboration avec l‘association Vence / Maison de la construction navale, la visite sera également ponctuée d’explications données par des anciens travailleurs du chantier.

Temps fort de la journée, un tirage au sort organisé à 16h30 (inscription de 10h à 16h sur l’esplanade de la Maison de la Construction Navale) permettra à 3 chanceux de monter sur le Grand Portique (âmes sensibles et sujets au vertige s’abstenir) pour contempler La Ciotat du haut de ses 80m de hauteur.

Informations pratiques :

Visite libre et balisée le dimanche 19 septembre 2021 de 10h à 17h

Entrée au niveau de la porte d’accès sur l’esplanade de la Maison de la Construction Navale

Entrée gratuite

Passe sanitaire exigé

Tirage au sort pour monter au Grand Portique à 16h30, inscriptions sur place de 10h à 16h.

Circuit de 3 km A/R entièrement piéton.

Voir le plan de la visite sur https://www.laciotat-shipyards.com/fr/portes-ouvertes/

*

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

*

Passe sanitaire exigée



La Ciotat Shipyards 46, quai François Mitterrand, 13600 La Ciotat La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône

https://cibul.s3.amazonaws.com/location41113937.jpg 04 86 18 62 05 https://www.laciotat-shipyards.com/fr/portes-ouvertes/ https://www.facebook.com/ShipyardsLaCiotat/

Chantier naval depuis 1835, La Ciotat Shipyards figure aujourd’hui parmi les leaders mondiaux du secteur du refit et de la réparation de yachts, avec 8% à 10% du marché mondial. La société publique locale doit sa réussite à une situation géographique idéale au cœur du triangle d’or du yachting, à un outil industriel hors du commun hérité du temps de la construction navale et sans cesse amélioré, un savoir-faire tourné vers l’excellence avec une cinquantaine d’entreprises du secteur du yachting implantées sur le site et des partenaires actionnaires solides dont le Département des Bouches-du-Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et La Ville de La Ciotat. De son essor dans les années 60 à sa fermeture en 1988 puis sa réouverture 6 ans plus tard grâce au combat des surnommés « 105 irréductibles » puis sa reconversion dans le domaine du yachting, l’histoire des chantiers navals de La Ciotat est passionnante et fait aujourd’hui la fierté des ciotadens et de ses travailleurs.

Crédits : La Ciotat Shipyards Gratuit La Ciotat Shipyards