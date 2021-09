Les Sables-d'Olonne la chaume Les Sables-d'Olonne, Vendée Démonstation d’habillage et de coiffage d’une Reine des Sables la chaume Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Démonstation d'habillage et de coiffage d'une Reine des Sables la chaume, 19 septembre 2021 15:00, Les Sables-d'Olonne

Dimanche 19 septembre, 15h00 Démonstation d’habillage et de coiffage d’une Reine des Sables * Démonstation d’habillage et de coiffage d’une Reine des Sables par l’association Sables Traditions à la salle des fêtes de la Chaume. Pass sanitaire demandé. *

dimanche 19 septembre – 15h00 à 17h00

la chaume Les Sables d'Olonne, Les Sables-d'Olonne 85100, Vendée

