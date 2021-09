Les Sables-d'Olonne la chaume Les Sables-d'Olonne, Vendée Circuit commenté “Le naufrage, du patrimoine matériel à l’immatériel” la chaume Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Circuit commenté "Le naufrage, du patrimoine matériel à l'immatériel" la chaume, 18 septembre 2021 15:00, Les Sables-d'Olonne Journée du patrimoine 2021 la chaume. Gratuit|Sur inscription 02 51 23 16 00, http://www.lessablesdolonne.fr

18 et 19 septembre Circuit commenté “Le naufrage, du patrimoine matériel à l’immatériel” * Partant du mémorial des péris en mer juqu’au prieuré Saint-Nicolas, Hervé Retureau vous invite à une découverte du patrimoine matériel et immatériel lié aux naufrages. Vous découvrirez ainsi l’origine du calvaire des marins sur la corniche avant une halte au vieux cimetière de la Chaume où se dresse le mémorial des péris en mer de la tempête d’avril 1868. Une façon de lier l’histoire et la mémoire maritime. Visite réalisée par Hervé Retureau, Ville des Sables-d’Olonne. Entrée sur inscription, départ monument des péris en mer. *

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h30

Entrée sur inscription (ouverture le lundi 13 septembre à 9h)

