Visite guidée historique La Chartreuse d’Aillon – Maison du Patrimoine, 18 septembre 2021 15:30, .

Journée du patrimoine 2021 La Chartreuse d’Aillon – Maison du Patrimoine. Gratuit https://www.lachartreusedaillon.com/reserver/, 04 79 54 97 77, contact@lachartreusedaillon.com

18 et 19 septembre

Visite guidée historique

Le bâtiment d’aujourd’hui, unique vestige d’un monastère cartusien édifié à partir du XIIe siècle, est l’un des plus anciens témoins du patrimoine bâti du Cœur des Bauges. Laissez-vous conter l’histoire de ce site remarquable, son implantation dans le territoire et son évolution plus contemporaine.

Une partie de la découverte vous emmènera en plein air, sur les traces encore visibles du domaine religieux, jusqu’ici inexplorées.

Visites proposées par les Guides du Patrimoine Savoie Mont Blanc

samedi 18 septembre – 15h30 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h30 à 11h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

Inscriptions nécessaires en cas de reprise des limitations sanitaires au niveau national



La Chartreuse d’Aillon – Maison du Patrimoine Lieu-dit Le Couvent, 73340 Aillon-le-Jeune Savoie

Trace de la présence des moines dans la combe de Lourdens, le site de la Chartreuse d’Aillon, aujourd’hui restauré, abrite la Maison du Patrimoine du parc naturel régional du massif des Bauges. Dans ce lieu incontournable pour mieux comprendre l’identité du territoire, parcourez les richesses historiques et culturelles du Massif des Bauges. La déambulation de salles en galeries vous fera découvrir l’histoire des activités humaines sur le Massif au fil du temps et la vie du monastère du XIIe siècle à la Révolution. La visite est agrémentée par les commentaires d’un audioguide (français-anglais). Un film complète la rencontre des patrimoines baujus et de ses acteurs.

