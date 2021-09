La Chapelle-sur-Oudon Maine-et-Loire Visite de l’écluse de la Chapelle-sur-Oudon La Chapelle-sur-Oudon Catégorie d’évènement: Maine-et-Loire

Dimanche 19 septembre, 10h30 Visite de l’écluse de la Chapelle-sur-Oudon * Grâce aux écourues, qui abaisseront le niveau de l’Oudon cet automne, il sera exceptionnellement possible de découvrir l’ouvrage à sec. Pour poursuivre le parcours, un pon tournant permettra d’atteindre le pied du barrage avant de visiter le lavoir, sur l’île. *

dimanche 19 septembre – 10h30 à 15h30

Inscription sur maine-et-loire.fr

La Chapelle-sur-Oudon La Chapelle-sur-Oudon 49500 La Chapelle-sur-Oudon Maine-et-Loire Écluse

