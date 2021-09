Clairefontaine-en-Yvelines La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines, Yvelines Expositions & Festival Gaulois à La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines Catégories d’évènement: Clairefontaine-en-Yvelines

Journée du patrimoine 2021 La Chapelle. Gratuit Handicap moteur

18 et 19 septembre

18 et 19 septembre Expositions & Festival Gaulois à La Chapelle Clairefontaine-en-Yvelines * À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2021, la Chapelle de Clairefontaine-en-Yvelines vous accueille pour un week-end d’expositions et d’animations. Expositions : Venez découvrir les œuvres d’arts contemporaines d’artistes Clarifontains.

Venez admirer les œuvres des enfants. ACCES LIBRE Festival gaulois : Conférence sur le site archéologique de la « Rue du Jeu de Paume »

Site cultuel celtique et gallo-romain d’Ablis (IIIème siècle av. J.-C. – IVème siècle apr. J.-C.). ACCES LIBRE

Ateliers de médiation en Archéologie et ateliers créatifs. GRATUIT

Démonstration de forge avec le collectif « Forge Carnutes »

Restauration « à la gauloise » par le restaurant l’Ephémère. PAYANTE

Concerts *

samedi 18 septembre – 10h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Entrée libre, restauration payante

La Chapelle Impasse de l'Abbaye 78120 Clairefontaine-en-Yvelines

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 01 34 94 39 87 http://www.lachapelledeclairefontanie.org https://www.facebook.com/LaChapelleDeClairefontaine/,https://www.instagram.com/lachapelledeclairefontaine/

Créée dans une partie d’un ancien cloître de sœurs dominicaines, La Chapelle est un centre d’art œuvrant pour la promotion de l’art contemporain. Elle est dédiée aux arts plastiques, aux arts visuels et sonores, et aux arts vivants. Elle intègre des salles d’expositions et de spectacles (films, théâtre, concerts, ..), un accueil spécifique des scolaires, un

lieu de résidences et de formation professionnelle qu’elle soit musicale, scripturale ou plastique, un centre de documentation de livres d’art, ainsi qu’un parc de sculptures modernes et contemporaines.

