Atelier du regard sur l’exposition « Au fil d’une vie – Dolorès Marat » ! La Chambre, 17 septembre 2021 10:00, Strasbourg.

Journée du patrimoine 2021 La Chambre. Tarif habituel|Sur inscription pedago2@la-chambre.org

Vendredi 17 septembre, 10h00, 14h00

Atelier du regard sur l’exposition « Au fil d’une vie – Dolorès Marat » !

Les groupes scolaires pourront profiter d’une visite couplée à un atelier de pratique photographique pour partir à la découverte de l’œuvre de la photographe Dolorès Marat.

La Chambre propose de coupler une visite guidée avec un atelier d’éducation à l’image. Les ateliers du regard sont l’occasion pour les enfants comme pour les adultes de prolonger l’expérience d’une visite guidée en se confrontant de manière ludique et pratique aux thématiques et notions abordées lors de la visite. L’occasion de privilégier l’expérimentation et l’autonomie des participants au travers d’activités autour de la pratique photographique.

Afin de préparer au mieux votre venue à La Chambre, le service des publics vous fera parvenir, en amont de votre visite, un dossier pédagogique de l’exposition.

« Au fil d’une vie – Dolorès Marat »

Artiste photographe depuis 1982, Dolorès Marat a parcouru le monde en saisissant au passage des scènes qui auraient pu passer pour banales, sans l’œil affûté qui a su les transformer en fragments de magie.

L’artiste reste fidèle à la photographie argentique et à la technique de tirage ancienne au charbon dite Fresson. Les couleurs vibrantes, les contrastes soutenus et les noirs profonds contribuent à sa signature visuelle.

Dolorès Marat cultive le goût de l’illusion, invitant souvent la nuit et le flou à envelopper de mystère ses images oniriques et atemporelles. On y croise pêle-mêle des ruines antiques, des animaux de zoo et des citadins pressés, donnés à voir comme participant chacun à leur infime échelle à la beauté d’un monde immense.

→ + d’infos : www.la-chambre.org

vendredi 17 septembre – 10h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

30€ par groupe. Sur inscription. Durée atelier + visite : 2h.



La Chambre 4 place d’Austerlitz, 67000 Strasbourg Strasbourg 67000 Bas-Rhin

Installée au cœur de Strasbourg depuis 2010, La Chambre, espace d’exposition et de formation à l’image, accompagne les évolutions du médium photographique et s’intéresse à ses interactions avec les autres champs artistiques.

