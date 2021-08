Saint-Denis La case Bourbon La Réunion, Saint-Denis Concours de dessin : “Je partage et raconte mon patrimoine” La case Bourbon Saint-Denis Catégories d’évènement: La Réunion

Saint-Denis

Concours de dessin : “Je partage et raconte mon patrimoine” La case Bourbon, 16 septembre 2021 00:00, Saint-Denis. Journée du patrimoine 2021 La case Bourbon. Gratuit

17 – 19 septembre Concours de dessin : “Je partage et raconte mon patrimoine” * THEME :

Le thème du concours sera dévoilé le lundi 13 sur notre site internet et nos réseaux sociaux. COMMENT PARTICIPER :

1. Choisis tes meilleurs outils : pinceaux, feutres, crayon à papier, stylo, craie…

2. Laisse libre cours à ton talent, ta sensibilité en respectant le thème,

3. Partage ton chef-d’oeuvre sur ton profil facebook en utilisant les hashtags #ConcoursCAUE974 et #JEP2021 ou envoie-nous le directement par mail à : communication@caue974.com DETAILS DE PARTICIPATION :

1. Tu as 1 semaine à compter de la date de cette publication pour réaliser et partager ton art (semaine du 13 au 20 septembre 2021).

2. À la fin de la première semaine, un album avec la réalisation de tous les participants sera créé. Via cet album, les votes du public (mentions «j’aime» + «j’adore») s’effectueront durant la semaine suivante (du 20 au 27 septembre).

3. Tous les artistes participants seront récompensés! Le règlement du jeu complet et la liste des lots à gagner sont disponibles sur le site internet du CAUE de La Réunion.

Des mentions spéciales seront aussi attribuées et mettront à l’honneur certains artistes remarquables (âge, médium utilisé, vision du monde…)

Des questions ? N’hésite pas à nous contacter dans le chat de notre page Facebook, nous tenterons de répondre le plus rapidement à toutes tes questions. *

vendredi 17 septembre – 00h00 à 23h59

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Participation libre

La case Bourbon 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Saint-Denis La Réunion

https://cibul.s3.amazonaws.com/location35371852.jpg 02 62 21 60 86

Ancien logement de fonction des proviseurs du lycée Leconte de Lisle, la maison, construite en 1873, abrite le Conseil d’architecture d’urbanisme et de l’environnement (CAUE).

Crédits : CAUE de La Réunion Gratuit

Détails Catégories d’évènement: La Réunion, Saint-Denis Autres Lieu La case Bourbon Adresse 12, rue Monseigneur de Beaumont, 97400 Saint-Denis Ville Saint-Denis lieuville La case Bourbon Saint-Denis