Quarante ans de chantiers dans un monument historique La casamaures, 17 septembre 2021 10:00, Saint-Martin-le-Vinoux.

Journée du patrimoine 2021 La casamaures. Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription https://www.casamaures.org

17 – 19 septembre

Quarante ans de chantiers dans un monument historique

*

La Casamaures, une illusion d’orient en Isère.

Sur les rives de l’Isère, vous serez transportés en pays ottomans, à Constantinople et les yalis du Bosphore. Dans une architecture de lumières et de couleurs, on découvre des innovations locales “l’or gris et le bleu d’outremer de JB Guimet”.

“40 ans de créations et de chantiers” dont le dernier, les péripéties des 10 baies vitrées de couleur du jardin d’hiver.

À l’Orangerie, vous pourrez déambuler librement dans les jardins pour découvrir des cadrans solaires ainsi que des installations de sculptures ou rencontrer une auteure de romans historiques.

*

vendredi 17 septembre – 10h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 11h00 à 12h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 15h00

vendredi 17 septembre – 15h00 à 16h00

vendredi 17 septembre – 16h00 à 17h00

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h00

samedi 18 septembre – 11h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 15h00

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h00

samedi 18 septembre – 16h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 11h00

dimanche 19 septembre – 11h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 15h00

dimanche 19 septembre – 15h00 à 16h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

*

Inscription sur le site de l’association Casamaures (ouverture des réservations en septembre), gratuité jusqu’à 16 ans.



La casamaures 58, allée de la Casamaures, 38950 Saint-Martin-le-Vinoux, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Saint-Martin-le-Vinoux 38950 Isère

https://cibul.s3.amazonaws.com/location12456919.jpg?_ts=1625831129976 09 50 71 70 75 http://www.casamaures.org

Monument historique bâti en « Or gris » de style néo-mauresque par un couple de Grenoblois, à partir de 1855. Un parc exotique ornait ce petit palais orientaliste. L’écrin de verdure est morcelé et depuis 28 ans l’association patrimoniale demande la protection concrète des abords. L’Atelier Tournesol a créé 8 cadrans solaires au siège de l’association, ils permettent d’apprendre l’heure solaire. L’embellie d’un chef-d’œuvre en péril depuis 30 ans en chantiers de restauration, valorise : art, architecture et nature.

Crédits : © J.M.Francillon Gratuit|Tarif préférentiel|Sur inscription © J.M.Francillon