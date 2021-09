MÉTIERS D’ART La Cartoucherie, 18 septembre 2021 10:00, Bourg-lès-Valence.

Journée du patrimoine 2021 La Cartoucherie. Gratuit

18 et 19 septembre

MÉTIERS D’ART

Collectif LES MÉTIERS D’ART À LA CARTOUCHERIE à Bourg-les-Valence.

Des démonstrations de savoir-faire seront effectuées par les exposants.

RV à la Cartoucherie, 33 rue de Chony.

Organisateur : Ville de Bourg-lès-Valence

www.bourg-les-valence.fr

◆ ALAIN CRÉATION – ALAIN MANEVAL – CRÉATEUR DE BIJOUX EN INOX / LAITON ET MIROIRS EN MÉTAL

◆ ART BY CELINE – STÉPANYAN VAHAGN – ARTISTE PEINTRE https://www.artbyceline.com

◆ BEMMYBEE CRÉATIONS – EMMANUELLE BOURDON ROS – CARTONNIER / DÉCORATION ET BIJOUX

https://www.bemmybeecreations.com

◆ BOYADJIAN JÉROME – ARTISTE PEINTRE

◆ DBIJOUX – ÉMELINE DIJOUX – CRÉATRICE DE BIJOUX FANTAISIE https://dbijoux.shop

◆ DIRSARKISSIAN LOUCINE – CRÉATRICE DE BIJOUX EN PIERRES NATURELLES ET PERLES DE CULTURE

https://www.instagram.com/keshi_perle

◆ GD CRÉATIONS – GUILLAUME DUFOUR – ÉBÉNISTE

https://www.facebook.com/ebenistegdcreations

◆ L’ART DES CHOIX – FRANCK MONMAGNON – PEINTRE

◆ LES CRÉA DE MAHIE – MARIE-FRANCE DUTRY NIVON – CRÉATRICE D’ARTICLES DE MAROQUINERIE TISSU ET SIMILI CUIR https://www.instagram.com/crea_de_mahie

◆ LES POULETTES COQUETTES – JOSIANE PÉPIN – BIJOUTIER FANTAISIE

https://www.facebook.com/Les-Poulettes-Coquettes-179455219537896

◆ MANAV’ART-MF – MAEVA FOURNIOL – ARTISTE PEINTRE / CRÉATRICE D’OBJETS DÉCORATIFS ET ACCESSOIRES

https://www.manavart-mf.com

◆ MART ILLUS – MARTIAL MÉJEAN – DESSINATEUR

◆ PARFUM D’AUSTRALIE – HELEN CHAMEL – FABRICANT D’OBJETS EN TEXTILES ALLIANT BRODERIE ET ART TEXTILE https://parfumdaustralie.wixsite.com/parfumdaustralie

◆ UNIVERS GEMMES – RAPHAËL VINCENT – BIJOUTIER-JOAILLIER

https://www.universgemmes.com

◆ ZELY GLAM – SARAH LEZIN – CRÉATRICE DE BIJOUX FANTAISIE

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 17h00

Le port du masque et le passe sanitaire sont obligatoires.



La Cartoucherie rue de Chony, 26500 Bourg les Valence Bourg-lès-Valence 26500 Drôme

Crédits : ® La Cartoucherie@Ville de Bourg les Valence Gratuit