Sur inscription auprès de la bibliothèque au 04 50 94 21 44

Construite en 1975 par les architectes Pascal Hausemann & Pascal Le Merdy, cette salle des fêtes est une véritable prouesse architecturale, qui a obtenu le label “Patrimoine du XXème siècle” en 2003 et qui est classée aux Monuments Historiques depuis 2016

Crédits : Office de tourisme de Douvaine

