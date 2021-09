Visite de la Briqueterie de Vitry-sur-Seine – Centre de Développement Chorégraphique National du Val-de-Marne La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne, 18 septembre 2021 15:00, Vitry-sur-Seine.

Journée du patrimoine 2021 La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne. Gratuit|Sur inscription Handicap moteur reservation@alabriqueterie.com, 01 46 86 70 70

Samedi 18 septembre, 15h00, 17h00

Visite de la Briqueterie de Vitry-sur-Seine – Centre de Développement Chorégraphique National du Val-de-Marne

*

La cheminée et le bâtiment en brique qui abritait autrefois les fours et les séchoirs, sont les vestiges d’un vaste site industriel : la briqueterie de Gournay.

L’activité productive s’est arrêtée en 1966 et de nombreux bâtiments désaffectés ont été progressivement démolis. Devenu propriétaire de cet intéressant témoin du patrimoine industriel, le Conseil départemental a décidé, en 2003, de transformer ce bâtiment alors abandonné en un lieu culturel dédié à la danse contemporaine.

Le projet de réhabilitation, confié à l’architecte Philippe Prost, réinvente une nouvelle vie pour les lieux, en mettant en valeur les structures anciennes et en intégrant des espaces contemporains. Inaugurée en mars 2013, « La Briqueterie » propose aujourd’hui une saisissante interprétation des transformations possibles du patrimoine bâti.

Les missions du Centre de Développement Chorégraphique National du Val-de-Marne s’articulent autour de trois axes : le soutien à la création chorégraphique, la diffusion de spectacles (dans le cadre d’Excentriques ou de la Biennale de danse du Val de Marne notamment), et la mise en place d’actions culturelles et de parcours d’éducation artistique à destination de publics variés.

Lieu singulier d’art et d’histoire, la Briqueterie a du souffle et vous ouvre grand ses portes, son jardin et ses studios de danse !

La visite sera guidée par Sophie TESSANDIER, architecte au CAUE du Val-de-Marne et Anaïs Hamard ou Arina Dolgikh, de la Briqueterie.

*

samedi 18 septembre – 15h00 à 16h30

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h30

*

Places limitées. Sur inscription. Pass sanitaire et port du masque requis.



La Briqueterie – CDCN du Val-de-Marne 17 avenue Robert Degert 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Val-de-Marne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 0146861761 http://www.alabriqueterie.com https://www.facebook.com/alabriqueterie

Avec sa grande cheminée en brique rouge, la briqueterie est une ancien bâtiment industriel caractéristique de la seconde moitié du XIXe siècle. Aujourd’hui, propriété du Conseil général du Val-de-Marne, elle est devenue, en 2012 le Centre de développement chorégraphique du Val-de-Marne, premier lieu de fabrique pour la création dans le domaine de la danse en Île-de-France.

Crédits : © Luc Boegly Gratuit|Sur inscription Luc Boegly