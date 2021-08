La Teste-de-Buch La Biblio Gironde, La Teste-de-Buch La famille Bourdain, un patrimoine testerin La Biblio La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

La famille Bourdain, un patrimoine testerin La Biblio, 17 septembre 2021 17:00, La Teste-de-Buch. Journée du patrimoine 2021 La Biblio. Gratuit

17 et 19 septembre La famille Bourdain, un patrimoine testerin * Des promenades avec cette famille oubliée du milieu du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1900, les Bourdain laissent leurs traces dans le patrimoine et l’histoire locale. Il vous sera proposer une conférence par Denis Rouet, auteur de l’ouvrage « Les Bourdain de la Teste ». Le rayonnement mondial d’un de leurs derniers descendants, Anthony Bourdain, aux racines revendiquées, les font entrer sans conteste dans le patrimoine testerin à découvrir. *

vendredi 17 septembre – 17h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 10h30 à 12h00

*

Gratuit. Entrée libre.

La Biblio 2 Allée Clemenceau, 33115 La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde

05 57 52 41 22 https://www.latestedebuch.fr/culture-loisirs/la-bibliotheque/la-bibliotheque/ Crédits : © Denis ROUET Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Biblio Adresse 2 Allée Clemenceau, 33115 La Teste-de-Buch Ville La Teste-de-Buch lieuville La Biblio La Teste-de-Buch