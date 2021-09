La Ciotat La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen Bouches-du-Rhône, La Ciotat Entrée libre des Jardins La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen La Ciotat Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

18 et 19 septembre Entrée libre des Jardins * Le patrimoine pour tous Le thème 2021 des Journées européennes du patrimoine ouvre à tous les citoyens les lieux historiques à préserver, restaurer et valoriser.

La Bastide Marin est site lauréat 2021 pour les Bouches-du-Rhône, sélectionnée par la Mission Stéphane Bern. Une grande reconnaissance nationale pour le monument historique mais aussi pour les volontaires de l’association “La Ciotat il était une fois” qui se mobilisent depuis 17 ans pour sa sauvegarde des appétits des promoteurs. Ensemble, sauvons notre patrimoine ! *

samedi 18 septembre – 10h00 à 12h00

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 12h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

La bastide marin, centre régional du matrimoine méditerranéen 1943 Avenue Guillaume Dulac, 13600 La Ciotat

06 65 27 84 39 http://www.bastide-marin.eu

Un Monument historique. « La bastide Marin à La Ciotat présente au point de vue de l’histoire et de l’art un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, en raison de la qualité architecturale et du caractère de grande authenticité de cette bastide du XVIIe siècle. » Extrait de l’arrêté du 4 mars 2013

