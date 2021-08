Night in th museum Kreol West Indies Guadeloupe, 18 septembre 2021 09:00, Saint-François.

Journée du patrimoine 2021 Kreol West Indies Guadeloupe. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre

Night in th museum

Visite en accès libre (fiches historiques et signalétiques)…ET GRATUIT (exceptionnellement pour les journées du patrimoine)

Soirée NIGHT IN THE MUSEUM, à partir de 19h30 avec concert de jazz en quartet , Performances artistiques et live painting. Exposition collective (plus de 35 artistes.), 12€ par personne incluant l’Open bar pour la soirée. Possibilité de restauration sur place

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 09h00 à 18h30

12€



Kreol West Indies Guadeloupe Route de la pointe des chateaux, Saint-François Saint-François 97118 Guadeloupe

05 90 24 41 92 http://www.kreolwestindies.com

Concept d’exposition historique, sorte de machine à remonter le temps, mêlant les arts contemporains et les objets du patrimoine, scénographie originale reconstituant chaque période préhistorique et historique, par strates chronologiques “civilisation précolombiennes”, “flibuste et piraterie”, “outils et objets traditionnels”, et “les années 1940”.

Crédits : Kreol west indies Tarif préférentiel