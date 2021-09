Crest Kiosque - quai des Marronniers Crest, Drôme Promenade théâtrale : Poètes et auteurs crestois Kiosque – quai des Marronniers Crest Catégories d’évènement: Crest

Samedi 18 septembre, 17h30 Promenade théâtrale : Poètes et auteurs crestois * Samedi 18 septembre à 17 h 30 – Départ devant le kiosque du quai des Marronniers

Partez sur les traces des poètes et auteurs crestois qui peuplent l’espace public avec la Compagnie Zazie7. Plusieurs d’entre eux ont donné leur nom à des rues et places de Crest, en particulier les disciples occitans du Félibrige. Leur histoire vous sera contée au cours d’une balade à travers le centre ancien, l’occasion également de s’arrêter devant des lieux d’histoire et du patrimoine, et de les commenter. *

samedi 18 septembre – 17h30 à 18h45

