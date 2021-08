Concert “Paraná” par l’Orchestre de Poche Kiosque du Jardin public, 18 septembre 2021 17:30, Villemur-sur-Tarn.

Journée du patrimoine 2021 Kiosque du Jardin public. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h30

Concert “Paraná” par l’Orchestre de Poche

Mise en valeur de notre patrimoine récent avec ce concert tout public gratuit sous le kiosque du jardin public, à 17h30. Nous entendrons l’Orchestre de poche – onze musiciens représentant tous les instruments de l’orchestre classique et d’autres plus contemporains – qui nous interprêtera les musiques de son album Paranà, véritable voyage musical inspiré par l’Argentine, sous la direction musicale de Bruno Coffineau, également compositeur et parolier.

À l’image du Paraná, fleuve majestueux qui traverse le nordeste argentin des jungles de Misiones aux trottoirs de Buenos Aires, les thèmes de cet album sont inspirés autant par les couleurs et les sons de la jungle amazonienne que par les confins plus urbains du Río de la Plata. Tango, milonga, chacarera, zamba ou encore chamamé rythment ce répertoire trépidant. Dépaysement et exotisme assurés !

Attention : Repli sous la Halle Brusson, avenue Winston Churchill, en cas d’intempéries.

A la fin du concert, rendez-vous à la Halle Brusson (ou à la salle Eiffel en cas de mauvais temps), située à deux pas du jardin public, pour un marché gourmand proposant des produits du terroir, et une animation musicale.

samedi 18 septembre – 17h30 à 19h00

En fonction des mesures Covid du moment, les places pourront être limitées … n’hésitez pas à vous renseigner !



Kiosque du Jardin public 2 Avenue du Pont 31340 Villemur-sur-Tarn Villemur-sur-Tarn 31340 Minses Haute-Garonne

https://cibul.s3.amazonaws.com/null 05.61.37.61.20 https://www.mairie-villemur-sur-tarn.fr

