Kerdruc historique Kerdruc en Névez, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Kerdruc historique * Kerdruc Historique Le village de Kerdruc, en aval de Pont-Aven, fut un site de construction navale, un foyer de marins et lieu de l’ostréiculture, avant de devenir un lieu de villégiature. Un parcours balisé par des panneaux d’information conduit le visiteur au long de l’histoire, des bords de l’Aven au petit port aujourd’hui consacré à la plaisance. En déambulant, les visiteurs se verront proposer de découvrir des cadres de vision du paysage.

A la Petite Auberge du port, une exposition de reproductions de peintures et de cartes postales anciennes permet de plonger au début du 20è siècle.

Samedi 18 septembre, le groupe “La Bordée” entonnera, en fin d’après-midi, des chants de marins sur le port. *

samedi 18 septembre – 10h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 18h00

Déambulation libre. Accès régulé à l’exposition en fonction des règles sanitaires en vigueur.

Kerdruc, 29920, Névez

06 77 98 93 52 http://patrimoinesdenevez.org

Déambulation piétonne dans le hameau de Kerdruc au bord de l’Aven, Vieux fours, ancienne construction navale, ostréiculture, ancien passage à gué…..

