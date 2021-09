Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs Côtes-d'Armor, Jugon-les-Lacs Visite guidée de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite guidée de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs Jugon-les-Lacs, 18 septembre 2021 14:30, Jugon-les-Lacs

Journée du patrimoine 2021 Jugon-les-Lacs. Gratuit 02 57 25 22 22

Samedi 18 septembre, 14h30 Visite guidée de la Petite Cité de Caractère de Jugon-les-Lacs * *

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Balade d’une durée d’1h30 / Départ assuré avec 4 personnes minimum et jusqu’à 20 personnes. Masque et pass sanitaire obligatoires.

Jugon-les-Lacs Place du Martray, 22270 Jugon-les-Lacs

02 57 25 22 22 https://www.capderquy-valandre.com/jugon-les-lacs https://www.capderquy-valandre.com/planifier/a-voir-a-faire/il-etait-une-fois/petite-cite-de-caractere-de-jugon-les-lacs-1610026

Cité enchâssée entre deux crêtes boisées, protégée par deux étangs créés au 13ème siècle. Grand lac, lieu de prédilection pour les amateurs de randonnées, de pêche et d’activités nautiques. Eglise Notre-Dame : tour (14ème siècle), transept (17ème siècle) ; Hôtel Sevoy (17ème siècle) original avec sa tour d’angle octogonale…

