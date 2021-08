Jouy-le-Moutier Jeu "À la recherche du Menhir perdu" Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise Partez à la recherche du Menhir perdu ! Jeu “À la recherche du Menhir perdu” Jouy-le-Moutier Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier

Val-d'Oise

Partez à la recherche du Menhir perdu ! Jeu “À la recherche du Menhir perdu”, 17 septembre 2021 00:00, Jouy-le-Moutier. Journée du patrimoine 2021 Jeu “À la recherche du Menhir perdu”. Gratuit

18 et 19 septembre Partez à la recherche du Menhir perdu ! * Dans les broussailles, à la limite des communes de Jouy-le-Moutier et de Vauréal, se trouve un Menhir classé au titre des monuments historiques depuis 1976. Malgré sa taille impressionnante de plus de 3 m de hauteur pour 2 m de large et 50 m d’épaisseur, le trouver n’est pas chose aisée… Nous mettons au défit tous les aventuriers qui le voudront, de partir à la recherche de cette pierre qui daterait du néolithique (entre 4500 et 1800 avt J-C), et qui, d’après une légende, servait même de jeu à un géant nommé Gargantua. Petit conseil, dirigez-vous vers le quartier de la Côte des Carrières. Une fois sur place, prenez-vous en photo avec l’objet que nous aurons pris soin de déposer au pied du Menhir, et publiez-la sur les réseaux sociaux en taguant la page Facebook Théâtre de Jouy. *

samedi 18 septembre – 00h00 à 23h59

dimanche 19 septembre – 00h00 à 23h59

*

Accès libre

Jeu “À la recherche du Menhir perdu” 95280 Jouy-le-Moutier Jouy-le-Moutier 95280 Val-d’Oise Crédits : Lucas Binard Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Jouy-le-Moutier, Val-d'Oise Autres Lieu Jeu "À la recherche du Menhir perdu" Adresse 95280 Jouy-le-Moutier Ville Jouy-le-Moutier Age minimum 7 Age maximum 99 lieuville Jeu "À la recherche du Menhir perdu" Jouy-le-Moutier