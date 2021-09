Les Sables-d'Olonne Jardins Municipaux Les Sables-d'Olonne, Vendée Roseraie François Dorieux – La Merinière Jardins Municipaux Les Sables-d'Olonne Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne

Vendée

Roseraie François Dorieux – La Merinière Jardins Municipaux, 18 septembre 2021 14:00, Les Sables-d'Olonne. Journée du patrimoine 2021 Jardins Municipaux. Gratuit

Samedi 18 septembre, 14h00 Roseraie François Dorieux – La Merinière * Roseraie créée en 1997 par François Dorieux à l’origine de la roseraie des Sables d’Olonne inaugurée en 2000. 1200 rosiers en 124 variétés. Pass sanitaire demandé pour entrer dans la roseraie. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h00

*

Entrée libre

Jardins Municipaux Les Sables d’Olonne, la Mérinière Les Sables-d’Olonne 85340 Olonne-sur-Mer Vendée

https://www.lessablesdolonne.com/ Crédits : Gratuit

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Les Sables-d'Olonne, Vendée Autres Lieu Jardins Municipaux Adresse Les Sables d'Olonne, la Mérinière Ville Les Sables-d'Olonne Age maximum 99 lieuville Jardins Municipaux Les Sables-d'Olonne