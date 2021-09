Graine de jardinier Jardins Fruitiers, 18 septembre 2021 14:00, Laquenexy.

Journée du patrimoine 2021 Jardins Fruitiers. Gratuit Handicap intellectuel|Handicap moteur

18 et 19 septembre

Graine de jardinier

Venez découvrir les gestes et outils des jardiniers ainsi que les petites bêtes des jardins.

Notre médiatrice environnementale invite les enfants à découvrir comment planter une graine ou faire une bouture. Elle les invite aussi à découvrir les petites bêtes des jardins qui sont parfois les alliés du jardinier, mais qui parfois aussi le mettent en rogne !

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 11h30 à 13h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

Gratuit. Entrée libre.



Jardins Fruitiers 4 rue Bourger et Perrin, 57530 Laquenexy Laquenexy 57530 Moselle

En 1901, le Gouvernement d’Alsace Lorraine décide de créer un établissement destiné à étudier les problèmes posés par la reconstitution du vignoble atteint par le Phylloxéra. C’est ainsi que nait l’institut viticole de Laquenexy. L’Institut devient en 1919 la « Station Viticole de l’État pour l’Alsace – Lorraine ». 120 000 sujets sont alors greffés chaque année. À partir de 1920, la vigne subit un net recul dans la région, la culture de la fraise prend alors son essor. Plus tard, en 1953, le Conseil Général de la Moselle acquiert la propriété et la transforme en Centre d’Études et d’Essais Horticoles de Laquenexy. C’est à cette période que débute la promotion de la culture fruitière et que le centre évolue en Centre Départemental d’Expérimentation Fruitière. En 2008, le Jardin des Saveurs, composé aujourd’hui d’une vingtaine d’espaces jardinés, s’ouvre aux visiteurs. Le patrimoine fruitiers y reste important avec deux collections labellisées Collections Nationales de Référence : celle des pommiers avec 700 variétés et celle des framboisiers avec 94 variétés.

