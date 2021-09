Lignol Jardins et château du Coscro Lignol, Morbihan Animation par un groupe d’artistes qui joueront la conspiration de Pontcallec Jardins et château du Coscro Lignol Catégories d’évènement: Lignol

18 et 19 septembre Animation par un groupe d’artistes qui joueront la conspiration de Pontcallec * Une troupe d’une dizaine d’acteurs va évoquer la conspiration de Pontcallec au Coscro dont le propriétaire Julien de Lantivy est aussi partie prenante.

Julien de Lantivy invite le marquis de Pontcallec au Coscro pour un déjeuner afin d’évoquer les problèmes de la Bretagne.

Le marquis de Pontcallec est cependant recherché par le Sénéchal qui a pour mission de l’arrêter.

Les visiteurs seront invités à participer à cette enquête et aider le Sénéchal dans sa tâche. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

6€ / gratuit pour les moins de 16 ans.

Jardins et château du Coscro Le Coscro, 56160, Lignol Lignol 56160 Morbihan

Le château du Coscro est l’oeuvre d’une famille de parlementaires du 17e siècle, les Lantivy.

C’est une construction homogène, caractérisée par la régularité et la symétrie de son plan et de ses élévations (première moitié du XVIIe siècle).

Les dépendances de la cour et du jardin datent de la même époque, et le jardin contemporain du château a été restitué suite à des fouilles archéologiques.

