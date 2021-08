Découverte des jardins de Marqueyssac et du belvédère de la Dordogne Jardins de Marqueyssac, 18 septembre 2021 10:00, Vézac.

Journée du patrimoine 2021 Jardins de Marqueyssac. Tarif préférentiel jardins@marqueyssac.com, http://www.marqueyssac.com, https://www.facebook.com/marqueyssac/, 05 53 31 36 36

18 et 19 septembre

Découverte des jardins de Marqueyssac et du belvédère de la Dordogne

Profitez de visites guidées et/ou libres pour découvrir ce site classé pour son parc historique qui domine la vallée et déploie le plus beau panorama du Périgord !

La visite libre du site offre plus de 6 kilomètres de promenades ombragées dans un dédale de 150 000 buis centenaires taillés à la main.

La visite guidée de 35 minutes se déroule aux abords de la demeure et apporte les bases pour une meilleure approche du site de Marqueyssac sur des sujets variés tels que l’histoire du domaine, les différentes phases des aménagements, l’entretien des buis et les travaux de restauration entamés en 1996. Les visites de 10h15 et de 17h permettent également de découvrir la toiture en lauzes du château entièrement restaurée.

samedi 18 septembre – 10h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 10h00 à 19h00

9.90€ adultes, 5€ pour les enfants de 10 à 17 ans, gratuit pour les enfants de moins de 10 ans. Visites guidées à 10h15, 11h15, 12h, 14h, 14h45, 15h30, 16h15 et 17h.



Jardins de Marqueyssac Château de Marqueyssac, 24220 Vézac Vézac 24220 Dordogne

https://cibul.s3.amazonaws.com/location28244169.jpg 05 53 31 36 36 http://www.marqueyssac.com

Site classé, les jardins romantiques et pittoresques de Marqueyssac offrent autour d’un château couvert de lauzes du début du XIXe siècle, plus de 6 kilomètres de promenades ombragées, bordées de 150 000 buis centenaires taillés à la main, et agrémentées de belvédères, rocailles, cascades et théâtres de verdure…

À Marqueyssac, le buis est mis en valeur avec une fantaisie pleine de mouvement tout en rondeur et en taille moutonnante.

Ce sont aujourd’hui les jardins les plus visités du Périgord.

Aménagé sur un éperon rocheux, le parc de 22 ha domine la vallée de ses hautes falaises. Du Belvédère de la Dordogne, à 130 mètres au-dessus de la rivière, se déploie le plus beau panorama du Périgord, témoin d’un riche passé historique et d’un patrimoine naturel grandiose. Ce point de vue exceptionnel embrasse l’ensemble de la vallée, ses châteaux et ses plus beaux villages de France : Beynac, Fayrac, Castelnaud, la Roque-Gageac et Domme…

Marqueyssac est ainsi le point de départ de toute visite du Périgord.

Tout au long des promenades, une signalétique très complète met en valeur le panorama et souligne la beauté de la vallée de la Dordogne, sa géographie, son histoire et la vie de ses habitants. Parallèlement à cela, l’information se développe autour de la découverte de la nature. Les messages joliment illustrés renseignent de façon concise sur les principales espèces animales et végétales rencontrées.

Des activités pour les enfants…

La volière et les paons en liberté, la faune sauvage du Périgord présentée dans le Pavillon de la Nature, les aires de jeux et les cabanes, le tracé sinueux du parc et du labyrinthe pour de formidables parties de cache-cache complètent la visite pour les enfants.

Une exposition photographique de Pierre-Louis Ferrer, “Paysages (sur)naturels”, présente, du Belvédère à l’asile du poète, une nouvelle vision du monde qui nous entoure, originale et onirique. Les images obtenues à l’aide d’équipements spécifiques dévoilent le rayonnement infrarouge invisible à l’œil nu.

Des animations sont proposées sans supplément de prix aux enfants en saison. Ce sont les ateliers des « Curieux de Nature » qui leur permettent de réaliser toutes sortes de choses à partir d’éléments naturels. C’est aussi en été l’escalade proposée sur les falaises du site dominant la Dordogne spécialement aménagées pour une initiation en toute sécurité.

… et en saison pour toute la famille

Des visites guidées gratuites et facultatives donnent les clés pour une meilleure approche du site. Un artisan-tourneur travaille sous les yeux des visiteurs le buis coupé lors des travaux de restauration.

La “Via Ferrata”, un parcours acrobatique sur rocher de 200 mètres équipé d’une ligne de vie continue permet une découverte de la vallée pleine de sensations en toute sécurité. Vous serez là où seuls les oiseaux pouvaient aller !

En arrivant dans la partie haute des jardins, à quelques encablures du Belvédère, un parcours ludique serpente au-dessus du sol entre les arbres sur plus d’une centaine de mètres. Inauguré en 2017, le périple est à accomplir dans un demi-tunnel de filet, à la hauteur des écureuils.

Des manifestations sont organisées chaque année sur le site : « Grande chasse aux œufs de Pâques» les après-midi des dimanche et lundi de Pâques, « Fête des jardins » chaque premier dimanche de juin. Ce sont également les « Soirées aux chandelles » tous les jeudis soir de juillet et août. Les jardins s’illuminent de 2000 bougies. Des animations rythment la promenade : pianiste, quatuor de saxophones, formation de jazz,déambulation sur échasses, duo guitare voix et atelier de création de bougies pour les enfants.

Les visiteurs trouveront également sur le site boutique, librairie. Un restaurant – salon de thé situé dans l’aile du château et sur la terrasse panoramique, propose en saison restauration légère et rafraîchissements.

Crédits : ©Les Jardins de Marqueyssac – Laugery Tarif préférentiel ©Laugery