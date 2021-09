Vichy Jardinet de Palais des Congrès-Opéra Allier, Vichy Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy Jardinet de Palais des Congrès-Opéra Vichy Catégories d’évènement: Allier

Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy Jardinet de Palais des Congrès-Opéra, 18 septembre 2021 17:00, Vichy. Journée du patrimoine 2021 Jardinet de Palais des Congrès-Opéra. Gratuit

Samedi 18 septembre, 17h00 Concert de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy * Concert en plein air de l’Orchestre d’Harmonie de Vichy. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Jardinet de Palais des Congrès-Opéra 5 Rue du Casino, 03200 Vichy Vichy 03200 Allier Crédits : Vichy Destinations Gratuit

