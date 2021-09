Fréjus Jardin privé La Palmeraie Fréjus, Var Visite du Jardin privée La Palmeraie Jardin privé La Palmeraie Fréjus Catégories d’évènement: Fréjus

Var

Visite du Jardin privée La Palmeraie Jardin privé La Palmeraie, 18 septembre 2021 14:00, Fréjus. Journée du patrimoine 2021 Jardin privé La Palmeraie. Gratuit

18 et 19 septembre Visite du Jardin privée La Palmeraie * Jacques Brion vous accueille dans sa palmeraie, qui rassemble une centaine de variétés de palmiers différentes. *

samedi 18 septembre – 14h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 14h00 à 17h00

*

Jardin privé La Palmeraie 189 rue anatole france Fréjus Fréjus 83370 Var Jacques Brion vous accueille dans sa palmeraie, qui rassemble une centaine de variétés de palmiers différentes.

Crédits : DR Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Fréjus, Var Autres Lieu Jardin privé La Palmeraie Adresse 189 rue anatole france Fréjus Ville Fréjus lieuville Jardin privé La Palmeraie Fréjus