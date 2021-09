Jonzac Jardin Médiéval des Douves Charente-Maritime, Jonzac Découvrez le jardin d’un ancien château médiéval Jardin Médiéval des Douves Jonzac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Jonzac

Découvrez le jardin d’un ancien château médiéval Jardin Médiéval des Douves, 18 septembre 2021 14:30, Jonzac. Journée du patrimoine 2021 Jardin Médiéval des Douves. Gratuit

18 et 19 septembre Découvrez le jardin d’un ancien château médiéval * Découverte du jardin et animation musicale avec Emmanuel Lahoz harpiste ! Un acte notarié bordelais de 1560 retrace la vente d’une maison de Jonzac située près du « vieux château ». Ruiné par la guerre de Cent Ans, celui-ci était abandonné. Seules les douves restaient apparentes. C’est sur une partie de leur emplacement probable que l’association Les Amis de Jonzac a créé un jardin médiéval. Un jardin médiéval qu’ils vous feront visiter les après-midi du samedi et du dimanche. *

samedi 18 septembre – 14h30 à 17h30

dimanche 19 septembre – 14h30 à 17h30

Gratuit. Entrée Libre.

Jardin Médiéval des Douves Galeries Noires, 17500 Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime

Jardin d’inspiration médiéval des douves, il a été aménagé par une association de riverains passionnés par l’histoire de Jonzac et par les plantes. Sur l’emplacement de l’ancien chemin de ronde, neuf carrés ont été créés pour y semer et y planter les plantes aux vertus nombreuses et diverses.

