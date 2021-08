Menton Jardin Fontana Rosa Alpes-Maritimes, Menton Visite guidée du jardin Fontana Rosa Jardin Fontana Rosa Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Visite guidée du jardin Fontana Rosa Jardin Fontana Rosa, 18 septembre 2021

Samedi 18 septembre, 10h00, 14h30 Visite guidée du jardin Fontana Rosa * En 1922, Vicente Blasco Ibanez, homme politique et écrivain, achète au cœur de Garavan, une propriété appelée Fontana Rosa. Il recrée patiemment en ce jardin, un coin de sa Valence natale : carreaux de céramique historiés, pergolas, bassins et jardinières aux décors éclatants… *

samedi 18 septembre – 10h00 à 11h30

samedi 18 septembre – 14h30 à 16h00

Sur inscription, Passeport sanitaire obligatoire

Jardin Fontana Rosa avenue Blasco-Ibanez 06500 Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes

