Samedi 18 septembre, 17h00 Concert de jazz groupe PounkIPA * PounkIPA Jazz Trio est un groupe originaire des Alpes-Maritimes et constitué de trois membres : Gilles à la contrebasse, Andreas au piano et Nastasia au chant.

La formation reprend des grands standards du jazz ainsi que des titres pop et blues revisités, allant d’Ella Fitzgerald à Fats Waller, en passant par Jamiroquai, Muse ou bien encore The Police. *

samedi 18 septembre – 17h00 à 18h00

Sur inscription, passeport sanitaire et port du masque obligatoire

Jardin Fontana Rosa avenue Blasco-Ibanez 06500 Menton Menton 06500 Alpes-Maritimes

Rotonde de Cervantès

Crédits : PounkIPA Gratuit

