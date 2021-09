Alès Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » Alès, Gard Atelier échange de graines Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » Alès Catégories d’évènement: Alès

Journée du patrimoine 2021

18 et 19 septembre Atelier échange de graines * Nous vous proposons un atelier échange de graines ou vous pourrez apprendre à confectionner des petits sachets en papier plié.

Cette animation s’adresse au grand public, aux familles ainsi qu’aux enfants. Chaque participant repartira avec un livret présentant le jardin médiéval. *

samedi 18 septembre – 09h00 à 17h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Jardin ethnobotanique et d’acclimatation « Les terrasses du Bosquet » 1 rue Dhombres Firmas, 30100 Alès Alès 30100 Gard

0466565024 https://pomologie.ville-ales.fr/

Le jardin ethnobotanique et d’acclimatation « les terrasses du Bosquet » situé au pied du fort Vauban évoque, à travers différentes parcelles, l’histoire des jardins de la période médiévale à nos jours avec entre autres un jardin des simples et un verger.

