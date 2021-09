Saint-Loup-de-Naud Jardin et ruines de la Tour de Naud Saint-Loup-de-Naud, Seine-et-Marne Jardins et ruines de La Tour de Naud Jardin et ruines de la Tour de Naud Saint-Loup-de-Naud Catégories d’évènement: Saint-Loup-de-Naud

Seine-et-Marne

Jardins et ruines de La Tour de Naud Jardin et ruines de la Tour de Naud, 18 septembre 2021 14:30, Saint-Loup-de-Naud. Journée du patrimoine 2021 Jardin et ruines de la Tour de Naud. Gratuit

18 et 19 septembre Jardins et ruines de La Tour de Naud * *

samedi 18 septembre – 14h30 à 18h00

dimanche 19 septembre – 14h30 à 18h00

*

Entrée libre

Jardin et ruines de la Tour de Naud 28 rue Serge-Veau 77650 Saint-Loup-de-Naud Saint-Loup-de-Naud 77650 Seine-et-Marne

06 80 07 77 77

La Tour de Naud dite “Haute Maison”, bâtiment du XVe siècle qui faisait partie d’un ancien monastère bénédictin, est entourée d’un beau jardin anglo-italien de buis, d’ifs et de tilleuls taillés, dessiné par Charles de Noailles en 1930 pour l’écrivain britannique Violet Trefusis qui y tint un salon littéraire. Très beau vestige d’une grange aux dimes dans le parc. (Tour et vestige de la grange classées MH).

Crédits : Gratuit

Détails Catégories d’évènement: Saint-Loup-de-Naud, Seine-et-Marne Autres Lieu Jardin et ruines de la Tour de Naud Adresse 28 rue Serge-Veau 77650 Saint-Loup-de-Naud Ville Saint-Loup-de-Naud lieuville Jardin et ruines de la Tour de Naud Saint-Loup-de-Naud