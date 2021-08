Bénévent-l'Abbaye Jardin en terrasses de Bénévent-l'Abbaye Bénévent-l'Abbaye, Creuse Hortus et légume : venez réaliser des reproductions avec des encres et couleurs d’époque Jardin en terrasses de Bénévent-l’Abbaye Bénévent-l'Abbaye Catégories d’évènement: Bénévent-l'Abbaye

Vendredi 17 septembre, 09h00, 14h00 Hortus et légume : venez réaliser des reproductions avec des encres et couleurs d’époque * Découvrez une jardin médiévale et amusez vous à reproduire certains légumes d’époques lors d’une activité. Après une visite des plantes à couleurs au jardin, une explication sur les jardins monastiques et les légumes d’époque (exposition « les jardins monastique » dans le local) : réalisation libre sur papier d’après modèles fournis, thème légumes, hortus…

Les couleurs de plantes sont faites maison dont l’encre noire métallo-gallique. Participation des encadrants souhaitable pour aider les enfants à réaliser, passer les couleurs… *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 11h00

vendredi 17 septembre – 14h00 à 16h00

2€ par enfant. Attention, le local pour l’activité est petit.

Place de Villers, 23210 Bénévent-l'Abbaye

https://cibul.s3.amazonaws.com/location54138739.jpg 05 55 80 70 11 https://www.facebook.com/plantesetcouleurs/

Ce jardin associatif se situe pied de l’église conçu selon le Capitulaire de Villis promulgué par Charlemagne à la fin du VIIIe siècle. C’est un jardin médiéval agencé à la mode des années 800 à 1200.

Ce jardin se présente sur trois petites terrasses : plantes médicinales (160), plantes à couleurs – pour colorants alimentaires, encres et teintures – et le petit potager.

Les plantes sont classées par usage, quasi comme au Moyen Âge, à ceci près qu’à l’époque les moines choisissaient chaque emplacement également en fonction de la religion, du spirituel.

Mais le clou du spectacle sur cette grande terrasse est sans doute la bande de rosiers de Provins. Une explosion de rose qui permet de rappeler que Provins était un carrefour commercial au Moyen Âge. Cette rose de Mai est non remontante. Elle est utilisée pour être distillée. Quand on fait passer la vapeur, ça va faire éclater les cellules qui contiennent les huiles essentielles. En refroidissant, on obtient de l’hydrolat et l’huile essentielle. L’hydrolat est antiseptique tandis que l’huile est employée en cosmétologie depuis des siècles. L’association Plantes et Couleurs a aménagé et entretient le jardin.

©Marc Bricard

