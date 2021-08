Lyon Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe, Métropole de Lyon Bercés par la Saône Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe, Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

Bercés par la Saône
Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe, 17 septembre 2021 20:30, Lyon
Journée du patrimoine 2021

Vendredi 17 septembre, 20h30 Bercés par la Saône * En ce lieu verdoyant entouré des bras de la Saône, Florian CAROUBI au piano, imaginez-vous en barque sur l’océan bercés par des vagues ou des clapotis sous des rayons de lune. En 1ère partie : Claude DEBUSSY : Clair de Lune, Extrait de la Suite Bergamasque / Reflets dans l’eau, Extrait des Images, 2ème série/ Poissons d’Or, Extrait des Images, 2ème série Maurice RAVEL : Une Barque sur l’Océan, Extraits des Miroirs/Louis AUBERT: Sur le Rivage et Soccory Extrait des Sillages. À l’entracte, un apéritif vous est proposé. En 2ème partie : Robert SCHUMANN : Carnaval Opus 9 *

vendredi 17 septembre – 20h30 à 22h00

Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe, 3, Impasse Saint Loup, 69009 Lyon Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon

Des Celtes à nos jours, l’île Barbe a accueilli moines, pèlerins, soldats, monarques, seigneurs, foules joyeuses et promeneurs. Elle renferme les vestiges d’une confrérie bénédictine du XIIe siècle. Adossé à son ancien Cloître, derrière sa porte romane en cours de restauration, fleurit le jardin du réfectoire de l’abbaye Saint Loup.

Détails
Heure : 20:30 - 22:00
Lieu Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe,
Adresse 3, Impasse Saint Loup, 69009 Lyon
Ville Lyon