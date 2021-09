Lyon Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe, Métropole de Lyon Jeu de Piste LE RETOUR DU MOINE Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe, Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

17 – 19 septembre Jeu de Piste LE RETOUR DU MOINE * Parcours ludique avec activité. Ce jeu de piste numérique vous conduira, muni (e) d’un smartphone, du 4, Quai Raoul Carrié à Saint Rambert jusqu’à la Porte Romane du Réfectoire Monacal dans l’Île Barbe. À travers les mésaventures d’un moine qui cherche son chemin pour rentrer chez lui, cette balade ludique avec activités permet, de découvrir des faits archéologiques qui ont marqué l’histoire de l’Île, du Moyen Âge à nos jours ! À faire en famille ou entre amis pour partager un moment instructif tout en riant : vous pourrez répondre aux questions dès l’âge de 7 ans ! Durée du parcours 60 minutes environ. Ce jeu est à réserver sur le site des Concerts du Réfectoire Une fois sur l’application Explorama que vous aurez préalablement téléchargée, devant le parcours intitulé Le Parcours du Moine, entrez le mot de passe qui vous aura été communiqué par mail quelques jours avant les JEP en retour de votre achat en ligne. Nous vous remercions de votre soutien actif pour notre patrimoine et vous souhaitons de passer un agréable moment ! *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 18h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 18h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 17h00

Ce parcours est proposé aux promeneurs curieux de découvrir notre patrimoine avec des activités ainsi qu’aux auditeurs ayant réservé un concert (tarif préférentiel), pour financer le chantier de restauration des vestiges situés impasse Saint Loup.

Jardin du Réfectoire Abbatial, Ile Barbe, 3, Impasse Saint Loup, 69009 Lyon Lyon 69009 Saint-Rambert Métropole de Lyon

https://cibul.s3.amazonaws.com/location41286167.jpg?_ts=1627021857814 +33 615 11 85 77 https://www.eventbrite.fr/e/billets-berces-par-la-saone-163104258227 https://www.facebook.com/Restaurons-Les-Vestiges-de-lIle-Barbe-113449080122430

Des Celtes à nos jours, l’île Barbe a accueilli moines, pèlerins, soldats, monarques, seigneurs, foules joyeuses et promeneurs. Elle renferme les vestiges d’une confrérie bénédictine du XIIe siècle. Adossé à son ancien Cloître, derrière sa porte romane en cours de restauration, fleurit le jardin du réfectoire de l’abbaye Saint Loup.

