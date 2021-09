Nantes Jardin du Passage Sainte-Croix Loire-Atlantique, Nantes Exposition “J’ai 10 ans” Jardin du Passage Sainte-Croix Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

17 – 19 septembre Exposition “J’ai 10 ans” * Le Passage Sainte-Croix, lieu culturel en plein cœur du quartier historique du Bouffay, vous accueille dans son jardin, ilôt de verdure et de calme. Ancien prieuré bénédictin, ce lieu chargé d’histoire fête un anniversaire, celui de son ouverture au public en tant que lieu culturel en novembre 2010. Dix années de rencontres, de partage, de dialogue et d’émerveillement. Dix années à s’épanouir au cœur de Nantes, à tisser des liens. Dix années qui ont fait du Passage Sainte Croix un acteur majeur de la vie culturelle nantaise. Pour célébrer cet anniversaire, le Passage Sainte-Croix propose une exposition dans son jardin. Elle est l’occasion de mettre en avant les moment vécus par l’association,les événements marquants de cette première décennie d’existence et les coulisses de leur préparation. *

vendredi 17 septembre – 09h00 à 19h00

samedi 18 septembre – 09h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 09h00 à 19h00

Entrée libre, sans réservation

Jardin du Passage Sainte-Croix Place Sainte-croix, 44000 Nantes Nantes Centre Ville Loire-Atlantique

https://cibul.s3.amazonaws.com/location83610953.jpg 02.51.83.23.75 https://www.passagesaintecroix.fr/ https://fr-fr.facebook.com/passage.saintecroix,https://www.youtube.com/channel/UCRBhlqiQlJ5Uf_XeKuCAFlA,https://www.instagram.com/passagesaintecroix/

Le jardin du Passage Sainte-Croix appartient à l’association culturelle du Passage Sainte-Croix qui se charge de son animation. Tout au long de l’année, le jardin, entretenu par le Service des Espaces Verts de la Ville de Nantes, se transforme au gré des saisons. Des événements culturels et des expositions font vivre ce lieu d’exception. Ancien cloître d’un prieuré bénédictin qui remonte au 12ème siècle, ce lieu chargé d’histoire saura charmer petits et grands.

Crédits : Passage Sainte-Croix Gratuit Antoine Viollot

