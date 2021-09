La Lande-sur-Eure Jardin du Coudray La Lande-sur-Eure, Orne Visite libre du jardin du Coudray Jardin du Coudray La Lande-sur-Eure Catégories d’évènement: La Lande-sur-Eure

Journée du patrimoine 2021 Jardin du Coudray. Tarif préférentiel

18 et 19 septembre Visite libre du jardin du Coudray * *

samedi 18 septembre – 14h00 à 18h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 18h30

5€, gratuit <12 ans.

Jardin du Coudray Le Coudray n°10, La Lande-sur-Eure, 61290 Longny-les-Villages La Lande-sur-Eure 61290 La Lande-sur-Eure Orne

Jardin de particulier remarquable.

