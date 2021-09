Miréréni Jardin d'Imany Miréréni Eveil des sens au jardin mahorais d’Imany : découverte des pratiques culturales traditionnelles et distillation d’ylang-ylang Jardin d’Imany Miréréni Catégorie d’évènement: Miréréni

Eveil des sens au jardin mahorais d’Imany : découverte des pratiques culturales traditionnelles et distillation d’ylang-ylang Jardin d’Imany, 19 septembre 2021 09:00, Miréréni. Journée du patrimoine 2021 Jardin d’Imany. Gratuit|Sur inscription animatrice@naturmay.org, 0639074796

Dimanche 19 septembre, 09h00 Eveil des sens au jardin mahorais d’Imany : découverte des pratiques culturales traditionnelles et distillation d’ylang-ylang * Toujours dans le thème de l’environnement et du savoir-faire pour le “Patrimoine pour tous”, il est prévu une visite commentée d’un jardin mahorais à Combani au jardin d’Imany. La visite est prévue à la journée, soit un groupe de 20 le matin (1/2 journée) et un autre groupe de 20 l’après-midi (1/2) journée. La visite comprend un petit déjeuner traditionnel de bienvenue, la visite d’un jardin modèle pour montrer la diversification des cultures et les pratiques culturales traditionnelles appliquées pour protéger la terre et contribuer à réduire l’érosion. Cette visite consiste à montrer qu’il n’y a pas que des mauvaises pratiques culturales traditionnelles comme la culture sur brûlis, mais qu’il en existe bien d’autres peu connues et qui méritent d’être valorisées. La visite continue par l’initiation à la confection d’un panier réalisé à partir de feuilles de cocotier (panier nécessaire pour la récolte des fleurs d’ylang-ylang). Pour le groupe de l’après-midi, il y a au programme un atelier de tressage, une visite de l’exploitation agricole et une extraction d’huile essentielle d’ylang-ylang. Un petit goûter est proposé à 15H00 avant de clôturer la journée. *

dimanche 19 septembre – 09h00 à 16h00

*

2 sessions: place limitée à 20 personnes le matin de 9h00 à 12h00 et 20 personnes l’après-midi soit de 13h00 à 16h00. Le lieu de la rencontre est prévu en face du terrain de football de Combani.

Jardin d’Imany boudraguela Miréréni 97680 Crédits : Le jardin d’Imany Gratuit|Sur inscription

Détails Heure : 09:00 - 16:00 Catégorie d’évènement: Miréréni Autres Lieu Jardin d'Imany Adresse boudraguela Ville Miréréni Age minimum 18 Age maximum 99 lieuville Jardin d'Imany Miréréni