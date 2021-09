Saumur Jardin des Plantes Maine-et-Loire, Saumur Expositions au Jardin des plantes de Saumur Jardin des Plantes Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Expositions au Jardin des plantes de Saumur Jardin des Plantes, 18 septembre 2021 14:00, Saumur

18 et 19 septembre Expositions au Jardin des plantes de Saumur * Association Clip’Art

Exposition de peintures, sculptures et modelages réalisés par les artistes de l’association.

Accès libre.

Samedi et dimanche 14h – 18h Les Artistes du Saumurois

Portes ouvertes de l’atelier et exposition des peintures réalisées par les adhérents de l’association. Accès libre.

Samedi 14h – 17h

Dimanche 10h – 17h Loire Terre de Feu

Exposition des pièces en céramique réalisées par les adhérents.

Le nombre de visiteurs dans l’atelier est limité à 10 personnes. Les enfants doivent être accompagnés par un adulte. Accès libre.

Dimanche 10h – 18h *

parkings du Clos Coutard ou du château

Jardin des Plantes Place des Récollets 49400 SAUMUR Saumur 49400 Maine-et-Loire

