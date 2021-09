Nantes Jardin des Plantes Nantes Loire-Atlantique, Nantes Rallye photo au jardin des plantes Jardin des Plantes Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

18 et 19 septembre Rallye photo au jardin des plantes * Cette botaniste célèbre vous accueille et vous parle de ses découvertes du moment : Elle pense être en 1900 et imagine que le jardin des plantes est encore fréquenté par des promeneuses en robes longues et ombrelles ! Elle vous montre d’ailleurs pour preuve des photos récemment prises dans le jardin . Votre défi : vous avez une heure pour retrouver et photographier les lieux présentés sur les images anciennes D’Aimée Antoinette et les lui rapporter. Elle a laissé entendre que les gagnants seraient récompensés… *

samedi 18 septembre – 14h00 à 16h30

dimanche 19 septembre – 14h00 à 16h30

Jeu familial en semi-autonomie à partir de 7 ans Samedi et dimanche à partir de 14h Durée 1h15 Inscription obligatoire du 11 au 17 septembre. Pass sanitaire obligatoire sauf pour moins de 18 ans.

