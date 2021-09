Nantes Jardin des plantes Loire-Atlantique, Nantes Les Mam’Zèles déambulent Jardin des plantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Les Mam'Zèles déambulent Jardin des plantes, 18 septembre 2021

18 et 19 septembre Les Mam’Zèles déambulent * Le Professeur Mel et son assistante Vic vous proposent une balade d’une heure dans la ville afin de retourner sur les traces du passé. Elles aborderont durant cette promenade l’architecture de la ville mais surtout elles retraceront la vie des habitantes, les règles de vie qui régissent leur quotidien. Elles les compareront avec celles d’aujourd’hui.

Le tout arrosé d’un humour incisif.

Petits et grands se laisseront embarquer dans cette drôle d’aventure. *

samedi 18 septembre – 18h00 à 19h00

dimanche 19 septembre – 16h00 à 17h00

entrée libre. Rendez-vous à l’entrée du Jardin des Plantes rue Georges Clemenceau.

Jardin des plantes Rue Stanislas Baudry – Rue Clemenceau, 44000 Nantes

https://cibul.s3.amazonaws.com/location45639912.jpg http://www.jardins.nantes.fr

Le Dr Ecorchard (1809-1882) fait dessiner, par Antoine Noisette, les extensions du Jardin des Plantes aménagé au début du 19ème siècle par le botaniste Alexandre Hectot. Sous la forme d’un parc paysager, le nouveau Jardin des Plantes est inauguré en 1860. Ouvert au public en 1865, il s’inscrit dans la tradition du jardin botanique du 19ème siècle, véritable conservatoire de plantes régionales ou exotiques, où s’impose le principe de collection.

